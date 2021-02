Vantul puternic face ravagii in Suceava. Un copac a cazut peste o masina ranind grav o femeie

Cod portocaliu de vant in Suceava

Incidentul s-a petrecut pe DN17, pe raza localitatii Iacobeni. "In masina se afla o familie, cu doi copii. Barbatul si cei doi copii au iesit din autoturism si nu au probleme medicale", a transmis Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava. Femeia a ramas incarcerata si a fost nevoie de interventia pompierilor pentru a o descarcera.In acest moment i se fac manevre de resuscitare.La fata locului a ajuns si o ambulanta SMURD , care monitorizeaza starea barbatului si a celor doi copii.Meteorologii au emis joi dimineata un cod portocaliu de vant puternic si au prelungit pana vineri dimineata avertizarea cod galben existenta , ce e era emisa pentru 27 de judete pana in aceasta seara.Prima avertizare cod galben de vant este valabila pana joi seara, la ora 21:00, cand vantul va avea intensificari temporare in nord-vestul si centrul tarii cu viteze de55...60 km/h, iar pe arii restranse 70...80 km/h. La munte vantul va avea intensificari, cu viteze de 70...90 km/h, iar indeosebi in zona inalta, rafalele vor depasi 100...110 km/h, spulberand zapada si determinand diminuarea vizibilitatii.Metorologii precizeaza ca intensificari ale vantului, cu viteze in general de 40...50 km/h, se vor semnala local si in restul teritoriului.De asemenea, ANM a emis alte doua avertizari, de tip portocaliu si galben.Codul portocaliu este valabil in intervalul 12:00 - 21:00 si vizeaza zone locale din Carpatii Orientali, in general la peste 1500 m, unde vantul va avea intensificari sustinute cu rafale ce vor depasi 120...130 km/h viscolind zapada si determinand diminuarea semnificativa a vizibilitatii.