Tragedii in lant in Bucuresti. Inca un copil a murit, sambata, ucis de o masina, dupa ce doua fetite au fost zdrobite de un autoturism pe trotuar

Un sofer neatent l-a lovit pe copilul de sapte ani, care traversa strada, pe Calea Vacaresti, relateaza Realitatea Plus . Micutul nu a mai putut fi salvat, in ciuda efortului depus de medicii ajunsi la fata locului.Barbatul de la volan bause inainte de a porni la drum, mai arata sursa citata. Dupa ce a fost testat, politistii au descoperit ca acesta avea 0,11 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul este cercetat pentru ucidere din culpa.