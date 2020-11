Criterii pentru initierea testarii in cazul SARS-CoV-2. Cine are prioritate la testare

Potrivit INSP, confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor de prevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor epidemiologice si clinice relevante.Recomandari de prioritizare a testarii prin RT-PCR pentru COVID-19:* persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definitiei de caz;* persoane cu rezultat pozitiv la testul pentru antigenul SARS-CoV-2;* contacti directi simptomatici ai cazurilor confirmate;* pacienti cu maximum 48 de ore inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de organe, tesuturi si celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;* echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare - la fiecare 2 saptamani;* pacienti asimptomatici cu imunosupresie in contextul bolii sau indusa medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea in spital; in acest context, termenul de imunosupresie se refera la: chemoterapia citotoxica, agenti biologici cu actiune prelungita, imunoterapie celulara si doze mari de glucocorticoizi;* pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie si/ sau radioterapie:- pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de chimioterapie - cu maximum 48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;- pacienti oncologici asimptomatici aflati in curs de radioterapie - inainte de prima sedinta si apoi la 14 zile, pana la terminarea curei;* pacienti oncologici asimptomatici inainte de interventii operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore inaintea interventiei/ manoperei;In cazul pacientilor copii care se interneaza cu insotitor se testeaza si insotitorul.* pacienti hemodializati asimptomatici - de 2 ori pe luna; pacienti hemodializati asimptomatici contacti cu caz confirmat, 2 testari la 6 - 7 zile interval intre ele;* pacienti hemodializati simptomatici;* persoane institutionalizate asimptomatice - de 2 ori pe luna;* personalul de ingrijire din centre rezidentiale - saptamanal;* gravidele asimptomatice care se afla in carantina/ izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat - in ziua 14, daca nu au devenit simptomatice;* personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6 - 7 a zi de la ultimul contact posibil infectantPotrivit INSP, in perioada imediata contactului posibil infectant si pana la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar si auxiliar isi va desfasura activitatea cu respectarea masurilor de protectie standard. Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din randul personalului sanitar vor respecta procedurile de izolare impuse si pentru restul persoanelor infectate.Unitatile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical si/ sau pacienti prin tehnici de RT-PCR, suplimentar fata de aceste recomandari, care pot fi realizate cu resurse proprii, in laboratoarele pe care le detin sau in alte laboratoare.Buletinele de analiza cu rezultate pozitive ale testarilor vor fi raportate imediat, scanat, in acelasi mesaj trimis pe email de catre laboratorul care a efectuat testarea, catre spitalul solicitant, directia de sanatate publica de apartenenta a cazului si INSP si se vor lua masurile necesare de internare/ izolare a persoanelor infectate.In aceste cazuri, unitatile sanitare isi vor efectua propria ancheta epidemiologica si vor adopta masuri de limitare a infectiei, actiuni ce intra in responsabilitatea directa a managerului. Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis in termen de 24 de ore directiei de sanatate publica a judetului de apartenenta a cazului, precizeaza INSP.