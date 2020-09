Dambovita: Accident pe DN 72 cu patru masini implicate. Doua persoane au fost ranite

"Din primele cercetari, se pare ca o femeie de 30 de ani, din Gaesti, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de depasire a unui autovehicul, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sensul opus, acesta fiind condus de o femeie de 26 de ani, din Comisani. Ulterior impactului, cele doua autoturisme au fost proiectate in alte doua autovehicule, conduse de doua persoane in varsta de 30, respectiv 26 de ani", precizeaza sursa citata.In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.