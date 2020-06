Nicusor Dan: Firea l-a trimis sa investigheze troleibuzul in flacari pe un ins care, in trecut, a fost demis dupa ce un tramvai a luat foc

Ziare.

"Ne-a anuntat dna Firea ca trimite Corpul de Control al Primariei la STB sa investigheze cazul troleibuzului care a luat foc in mers, duminica. Seful Corpului de control al Primariei este Dumitru Catana, fost Presedinte al Consiliului de Administratie al fostului RATB, actualul STB, pe care primarita Firea l-a demis in august 2017, cand tramvaiul 25 a luat foc. Asadar, Gabriela Firea trimite un ins demis cand un tramvai a luat foc sa investigheze un troleibuz in flacari. Asta e gradul de competenta in administratie promovat de primarul Capitalei, Gabriela Firea", a scris Nicusor Dan pe Facebook El afirma ca Bucurestiul abunda de oameni buni in profesiile lor, de experti competenti, carora Primaria Capitalei trebuie sa le deschida portile, pentru a scapa astfel de impostura, incompetenta in administratia Bucurestiului, care fac din oras unul dintre cele mai inapoiate din Uniunea Europeana.Un troleibuz a luat foc la sfarsitul saptamanii trecute in centrul Capitalei, primarul Firea neexcluzand posibilitatea unui act de sabotaj si acuzandu-i pe cei care blocheaza licitatiile pentru achizitia de noi mijloace de transport in comun. Incidentul a determinat si acuzatii din partea lui Nicusor Dan, care a declarat ca primarul Capitalei este "plangacios" deoarece s-a plans tot mandatul."Primarul nostru, care tot mandatul asta a plans, un primar plangacios, a venit ieri si a anuntat ca nu exclude un sabotaj si vreau sa va aduc aminte decembrie 2018 cand au fost niste defectiuni la sistemul de semaforizare, a venit viceprimarul Bucurestiului si a acuzat o mana criminala care a umblat prin semafoarele municipalitatii ca sa afecteze acest mandat glorios. Bineinteles ca s-a facut o plangere penala, s-a constatat ca de fapt era o eroare a noii companii de management a traficului care nu stia sa lucreze cu semafoarele pe care le primise de la Administratia Strazilor", a sustinut Nicusor Dan.