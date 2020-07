Daune morale de zeci de mii de euro pentru un tanar ramas cu un picior mai scurt dupa un accident de motocicleta

Accidentul de motocicleta pentru care s-a dispus plata unor daune morale de 80.000 de euro a avut loc in noiembrie 2017, in judetul Caras-Severin, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate, motocicleta, care nu era inmatriculata, era condusa de un tanar de 16 ani, in spatele caruia se afla un prieten de 17 ani. La o intersectie cu un drum judetean, tanarul care conducea motocicleta nu s-a asigurat, iar "motorul" a fost lovit in plin de o masina de teren care circula regulamentar.Sursa citata mai arata ca in urma accidentului, atat motociclistul, cat si prietenul sau au fost raniti grav, iar in urma anchetei, adolescentul care conducea motocicleta a fost trimis in judecata pentru conducere fara permis, punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat si vatamare corporal din culpa.Baiatul de 17 ani aflat in spatele motociclistului, care a avut nevoie de 148 de zile de ingrijiri medicale, a cerut daune morale de 300.000 de euro. Judecatoria Caransebes si Curtea de Apel Timisoara i-au acordat victimei daune morale de 80.000 de euro, aratand ca in urma accidentului si a interventiilor chirurgicale la care a fost supus, piciorul stang al adolescentului a fost scurtat, iar cicatricile ramase sunt de natura a-l complexa pe tanar fata de cei din jur.Avocatul victimei, Diana Cotuna, de la casa de avocatura JGV si Asociatii, a declarat pentru adevarul.ro ca in urma ramanerii definitive a sentintei, daunele morale trebuie platite de Biroul Asiguratorilor Auto din Romania. "Pentru ca motocicleta era neasigurata, a fost obligat la plata despagubirilor Biroul Asiguratorilor Auto din Romania, prin Directia FPVS, care are sarcina de a dezdauna victimele chiar in astfel de cazuri, cand nu existii polita RCA", a explicat avocatul Diana Cotuna, potrivit sursei citate.