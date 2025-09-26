De ce vrea USL capul sefului STS? Vezi alte incercari de demitere

Premierul Victor Ponta a cerut miercuri, intr-o conferinta de presa, demiterea sefului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Marcel Opris, de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, considerandu-l printre cei vinovati pentru tragedia aviatica produsa in Muntii Apuseni, in care 2 persoane si-au pierdut viata, in conditiile in care victimele au fost gasite dupa 6 ore de la producerea accidentului.

Desi in cazul institutiei considerate a avea cea mai mare responsabilitate, Ministerul de Interne, Ponta nu a cerut demisia sefului, adica ministrul Radu Stroe, la STS, el a facut-o. De ce? Raspunsul poate fi gasit in faptul ca USL il "vaneaza" demult pe Opris, pe care a mai incercat in doua randuri sa-l schimbe.

In afara de asta, daca Opris isi da demisia, USL ar putea sa-si impuna propriul candidat in locul sau, in conditiile in care Parlamentul dominat de uselisti are decizia. Cu toate astea, propunerea vine din partea presedintelui Romaniei, Traian Basescu.

Prima incercare de demitere

Cei din USL au mai incercat sa-l schimbe din functie pe Marcel Opris in vara lui 2012, in timpul suspendarii din functie a presedintelui Traian Basescu, atunci cand sef al statului interimar era Crin Antonescu.

Motivatia oficiala era aceea ca STS continua sa ofere informatii, conform atributiilor sale, lui Traian Basescu. In Constitutie sau in legile care reglementeaza activitatea acestui serviciu secret nu exista interdictia de a face acest lucru, insa cei din USL au considerat ca e inadmisibil.

Incercarea de a-l demite pe Opris a esuat din cauza faptului ca nu s-a intrunit unanimitatea in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Astfel, directorii SRI si SIE, George Maior, respectiv Teodor Melescanu, s-au abtinut, iar consilierul prezidential pentru Securitate Nationala, Iulian Fota, a votat impotriva. Povestea votului dat de Fota e una interesanta in sine. Astfel, toti consilierii numiti de Traian Basescu au intrat in concediu in perioada suspendarii presedintelui, insa Fota a revenit tocmai pentru a opri demiterea lui Opris.

Probleme si cu Dragnea

Vicepremierul Romaniei, Liviu Dragnea, care e si presedinte executiv al PSD, a avut si el ceva de impartit cu Marcel Opris, pe care l-a atacat dur, acuzandu-l ca "umbla prin targ" cu informatii despre descentralizare, adica pierderile de la ajutoarele sociale pentru populatie, sugerand ca acesta ar fi, in termeni legali, un "tainuitor".

"Acel domn a spus ca exista anumite nereguli in acordarea unor ajutoare sociale de incalzire catre anumiti cetateni din Romania, ca are aceste informatii, ca sunt undeva intr-un studiu. De asemenea, a spus ca prin procesul de descentralizare se urmareste ca acele nereguli sa fie acoperite si eu vreau sa pun cateva intrebari: daca stie, a stiut sau stie in continuare ca exista nereguli sau ilegalitati in porcesul de alocare a ajutoarelor sociale, cum poate sa explice ca un proces de descentralizare ar putea acoperi aceste ilegalitati, in conditiile in care s-a spus public ca tot ce insemnaa inpsectie si control raman la nivelul ministerelor, cum ar putea fi acoperite aceste ilegalitati? Doi: de ce nu le face publice? Si trei: nu cumva daca tot detine de foarte mult timp aceste informatii despre presupuse ilegalitati, nu cumva este tainuitor? Este vorba de domnul Opris de la STS", a spus Dragnea atunci.

Problema lui Dragnea cu STS nu pare sa fie, insa, legata de ajutoare, ci de faptul ca acest serviciu a furnizat informatii despre tentativa de fraudare a referendumului din 2012 pentru demiterea presedintelui Traian Basescu.

In plus, controlul unui asemenea serviciu poate fi considerat un atu important in lupta politica.

Au cazut "capete mici" dupa tragedie

Premierul Victor Ponta a anuntat primele masuri dupa tragedia aviatica din Muntii Apuseni, demitand mai multi sefi din esalonul doi, insa nu si pe ministrul de Interne, Radu Stroe (PNL).

"Am decis astazi inlocuirea din functie a secretarului de stat din MAI, domnul Chiper, solicitarea catre ministrul Transporturilor privind inlocuirea directorului Romatsa si a directorului de operatiuni si voi solicita inscrierea pe ordinea de zi a CSAT inlocuirea sefului STS si a persoanelor direct responsabile", a anuntat Ponta, intr-o declaratie de presa sustinuta inainte de sedinta de Guvern.

STS: Am actionat conform legii

STS a precizat ca a actionat conform legii, trimitand toate informatiile necesare salvatorilor.

"Localizarea locului evenimentului in Sistemul 112, s-a realizat potrivit prevederilor legale, pe baza informatiilor furnizate de operatorii de comunicatii mobile odata cu primirea primului apel la 112, respectiv la nivelul sectorului celulei din care a fost generat acesta si a fost pusa la dispozitia institutiilor care au participat la operatiunea de cautare si salvare", se arata intr-un comunicat transmis de Biroul de presa al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS).

