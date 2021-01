Decesele in urma accidentelor aviatice au crescut in 2020, chiar daca au fost mai putine zboruri. Care sunt explicatiile

Compania de consultanta in domeniul aviatiei To70 a informat ca in 2020 au avut loc 40 de accidente care au implicat avioane comerciale de mari dimensiuni, inclusiv cinci incidente mortale, care s-au soldat cu 299 de victime . Comparativ, in 2019 s-au produs 86 de accidente, dintre care opt mortale, in care si-au pierdut viata 257 de persoane.To70 a mai anuntat ca rata accidentelor fatale in cazul avioanelor de pasageri de mari dimensiuni a fost de 0,27 accidente mortale la un milion de zboruri in 2020, adica o medie de un accident mortal a fiecare 3,7 milioane de zboruri, in crestere fata de 0,18 accidente mortale la un milion de zboruri in 2019, sau in medie un accident mortal la fiecare 5.58 milioane de zboruri.Scaderea numarului de incidente mortale in care au fost implicate avioane comerciale de mari dimensiuni a venit pe fondul unei diminuari dramatice a numarului de zboruri cu avionul pe fondul pandemiei de coronavirus . Potrivit Aviation Safety Network, in 2020 numarul de zboruri comerciale inregistrate la nivel mondial au scazut cu 43%, pana la 24,4 milioane.Peste jumatate din numarul total al deceselor cuprinse in raportul To70 au fost inregistrate in luna ianuarie 2020, cand un avion ucrainean a fost doborat in spatiul aerian iranian, o tragedie care a provocat decesul a 176 de persoane. Al doilea incident fatal a avut loc in luna mai, cand un avion de linie pakistanez s-a prabusit, provocand decesul a 98 de persoane.Cu toate acestea, in ultimele doua decenii, decesele in urma accidentelor de aviatie au scazut in mod semnificativ, in pofida cresterii numarului curselor aeriene. De exemplu, in anul 2005 au fost inregistrate 1.015 de decese la nivel mondial.In 2017, zborurile de pasageri au inregistrat cel mai sigur sigur an din istoria consemnata la nivel mondial, cu doar 2 accidente mortale in care au fost implicate aeronave turbo-propulsoare regionale si in care si-au pierdut viata 13 persoane, dar niciun accident mortal in care sa fie implicate avioane comerciale de mari dimensiuni.Aceste cifre nu au luat in calcul accidentele ce au implicat zboruri militare, de instruire, private, cargo si elicoptere.Citeste si: