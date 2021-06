Soferul de autobuz care a lovit o fata pe trecerea de pietoni: "Mancam branza cu ceapa si m-am aplecat dupa o bucata de paine" VIDEO

Barbatul a tinut sa precizeze ca nu a consumat alcool in timpul programului, iar in PET-ul de bere surprins in imagini se afla apa. In cabina soferului, muzica era la maxim.Primele declaratii in exclusivitate ale soferului Companiei de Transport Public (CTP) Iasi care a lovit o tanara de 15 ani pe trecerea pentru pietoni. Mirel Cosan, soferul implicat in tragicul accident de joi, 17 iunie 2021, in urma caruia o fata de 15 ani a ajuns in stare grava la spital, sustine ca nu a baut in timpul programului, dupa ce in urma testarii cu aparatul alcooltest rezultatul a fost de 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat.Barbatul a precizat pentru " BZI " ca manca la volan, iar cu putin timp inainte de impact s-a aplecat dupa o bucata de paine. Soferul ar fi franat in ultima secunda, insa fata a fost izbita puternic."Deocamdata nu va pot spune nimic, pana nu se rezolva la politie . Nu am baut in timpul programului! Cu o zi inainte am consumat alcool si probabil pentru ca nu am mancat, oboseala, stres, nu imi pot da seama ce s-a intamplat. Totul s-a produs intr-o fractiune de secunda. Nu am observat-o si erau masini parcate langa trecere. Fata a trecut foarte rapid si nici nu am apucat sa o vad.Aveam doua persoane in autobuz, am calcat frana de a intepenit autobuzul, dar a alunecat un pic si a lovit-o. Pur si simplu, daca este sa va spun adevarul, in acel moment, m-am aplecat sa iau o felie de paine. Mancam o bucata de branza cu ceapa si cu paine, ca la noi asa se mananca, din mers. Cand am ridicat ochii, am vazut-o, am calcat frana si aia a fost", a declarat Mirel Cosan, in varsta de 48 de ani.