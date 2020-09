Deputatul PMP Constantin Codreanu a fost ranit intr-un accident produs pe soseaua de centura a municipiului Focsani

Masina in care se afla parlamentarul, dar care nu era condusa de el, si care astepta la semafor sa-si poata continua drumul din directia Buzau catre Bacau, a fost lovita din spate de un autoturism care nu a pastrat distanta corespunzatoare."Astazi, ora 06.20, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din directia Buzau - Bacau, pe centura municipiului Focsani, la intersectia semaforizata cu DJ 204D nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul din fata sa si a intrat astfel in coliziune fata-spate cu acesta.", a transmis vineri IPJ Vrancea.La fata locului au intervenit si pompierii de la ISU Vrancea:"In aceasta dimineata, in jurul orei 06:20, pompierii militari au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs in municipiul Focsani, pe Calea Moldovei, in care au fost implicate doua autoturisme. Pentru gestionarea situatiei de urgenta, la fata locului au actionat 2 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani, cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD . Paramedicii au acordat primul ajutor calificat unei persoane, de sex masculin, in varsta de 39 de ani, care a suferit, in urma impactului, un traumatism facial de piramida nazala. Pacientul a fost transportat la U.P.U. Focsani", a transmis ISU.Parlamentarul Constantin Codreanu de 39 de ani a suferit un traumatism facial de piramida nazala si a fost transportat la spitalul din Focsani de o ambulanta SMURD. De asemenea, soferul masinii in care se afla deputatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Masina apartine se pare Camerei Deputatilor.Constantin Codreanu este deputat in circumscriptia electorala nr.43 - Circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul in afara tarii