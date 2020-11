Designerul israelian Kobi Levi creeaza genti de mana inspirate de mastile de fata impotriva COVID-19

"Face It", unul dintre noile modele create de Levi, are forma unei masti chirurgicale, deoarece aproape toate tarile, inclusiv Israelul, au facut obligatorie purtarea mastilor in public, in efortul de a reduce raspandirea virusului."Toata lumea se plimba cu ea (masca de fata) si cand nu o pune pe fata, o tine doar pe mana si arata literalmente ca o geanta de mana minuscula", a declarat el pentru Xinhua.Celalalt design se numeste Lock Down, care arata ca o incuietoare. Ideea i-a venit lui Levi dupa ce Israelul a impus primul blocaj la nivel national la mijlocul lunii martie a acestui an.In timpul carierei de 20 de ani de designer, Levi a fost rugat sa creeze pantofi pentru cantareata americana Lady Gaga in 2011, o cerere care l-a ridicat la statutul de designer de renume international.In plus fata de munca sa de designer, Levi le preda studentilor specializati in design la mai multe institutii din Israel.El urmeaza sa participe la Saptamana Designului de la Guangzhou, China, programata la inceputul lunii decembrie. Desi va participa de la distanta, Levi a trimis 20 de perechi de pantofi pentru a fi prezentati in cadrul show-ului.