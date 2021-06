Analizele IML aduc detalii noi in cazul avocatei din Iasi care a murit dupa ce a cazut de la etajul 6

Conform presei locale din Iasi, analiza IML arata ca tanara nu consumase alcool si nici alte substante inainte de tragedie. La inceputul anchetei s-a luat in calcul o eventuala stare de ebrietate a avocatei, insa, acum, aceasta varianta a fost exclusa.In urma cu cateva zile, pe 22 iunie, autopsia a mai scos la iveala faptul ca tanara era insarcinata. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, Monica Cioata stia ca urma sa devina mama.Tanara a cazut de la una dintre ferestrele apartamentului iubitului ei sambata noaptea, 19 iunie, in jurul orei 4. Potrivit unor surse din ancheta , Monica si iubitul ei, Sebastian Felecanu, au fost anterior, tot in acea noapte, la o petrecere, unde s-ar fi certat intens.Cei doi s-ar mai fi certat si inainte, relatia lor fiind adesea tensionata, spun anchetatorii citand apropiati ai acestora. Tanara s-ar fi dezbracat dupa ce au ajuns acasa, si, nu se stie cum, ar fi cazut de la fereasta apartamentului, de la etajul sase, imbracata doar cu lenjerie intima si sosete.Nu este clar in aceste momente daca intre cei doi iubiti ar fi existat vreun conflict fizic, insa criminalistii nu ar fi descoperit urme de violenta pe corpul victimei, in afara de cele care au rezultat din cadere. De asemenea, se pare ca cei doi iubiti ar fi consumat alcool la petrecere, relateaza Ziarul de Iasi