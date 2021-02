Doi copii din Vaslui s-au oparit cu ciorba fierbinte. O fetita de un an are arsuri pe 80% din corp

Copiii, cu varste de aproximativ doi ani, erau impreuna cu mamele lor in timp ce s-a petrecut tragedia. Cele doua femei, care sunt vecine, s-au intalnit intr-un apartament si au inceput sa gateasca impreuna. In timp ce femeile gateau, micutii s-au dus la aragaz si au tras peste ei de o oala cu ciorba care se afla pe foc.Micutii au suferit arsuri puternice si se afla in stare grava. Initial, femeile i-au bagat pe acestia sub dus cu apa rece, pentru ca apoi sa-i duca la spitalul din oras, cu masina proprie, mai scrie Libertatea Potrivit doctorilor din Husi, fetita in varsta de un an si noua luni are arsuri de gradul al II-lea si al III-lea pe 80% din suprafata corporala, in timp ce baiatul, cu varsta aproximativa tot de 2 ani, are arsuri de gradul al II-lea pe 6% din suprafata corporala.Conform medicilor din Iasi, fetita, desi in starea cea mai grava, era in stare stabila in momentul in care s-a solicitat preluarea ei de catre un elicopter SMURD "Asteptam din judetul Vaslui doi copii in varsta de aproximativ 2 ani cu arsuri cauzate de un lichid fierbinte. Pacientii vor ajunge pe cale aeriana, cel mai grav, si terestra si vor fi preluati in Sectia de Terapie Intensiva pentru a fi reechilibrati in vederea interventiei chirurgicale in urgenta realizata de echipa de chirurgie plastica", a precizat si dr. Lavinia Ionescu, purtator de cuvant al Spitalului de Copii din Iasi, conform Libertatea.Conform medicilor din Iasi, pacienta care este in starea cea mai grava poate fi transferata pentru ingrijiri medicale la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Bucuresti.