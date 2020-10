Doi copii loviti de o masina condusa de o femeie, pe o trecere de pietoni din Bistrita-Nasaud

Potrivit datelor transmise de catre purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, Ciprian Pacurar, copiii au suferit leziuni usoare, care nu le pun viata in pericol, si au fost transportati la spital pentru investigatii amanuntite."La accident , echipajul B2 al SAJ a gasit doua victime lovite de masina pe trecerea de pietoni, copii minori de 15 si respectiv 4 ani, constienti, cu leziuni usoare, care nu le pun viata in pericol. Ambii au fost transportati la spital, la UPU Pediatrie", a informat Pacurar.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a precizat ca la volanul masinii implicate in accident s-a aflat o femeie de 32 de ani din orasul Beclean, care a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.