UPDATE/VIDEO Doi morti si 11 raniti intr-un grav accident de microbuz petrecut in judetul Vrancea. A fost activat planul rosu

Stirea initialaDoua persoane au murit si 11 au fost ranite in urma unui grav accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Vrancea. Accidentul a avut loc pe DN2D intre Focsani si Targu Secuiesc, in zona localitatii Bolotesti. Potrivit primelor informatii, un microbuz a acrosat un autoturism, iar in urma impactului autoturismul s-a rasturnat si a luat foc.In urma accidentului, o persoana din autoturism si una din microbuz au murit, iar alte cinci persoane au fost ranite grav, numarul total al persoanelor ranite fiind de 11. Pentru interventie a fost activat planul rosu. Circulatia este blocata in zona.Vom reveni.