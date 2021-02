Doi politisti care dirijau circulatia, raniti grav intr-un accident. Agentii au fost acrosati de un autoturism condus de o femeie

Potrivit Biroului de Relatii cu Presa al IPJ Galati, accidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 06.30, pe strada Brailei, din municipiul Galati.Politistii care s-au deplasat imediat la fata locului au constatat ca in accident a fost implicat un autoturism, condus de o femeie,de 53 de ani, din municipiul Galati, care, circuland pe strada respectiva, ar fi lovit doi politisti care se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, dirijand circulatia in zona dupa ce in carosabil se formase o groapa de mari dimensiuni."Din primele verificari, a rezultat ca, in noaptea de 15/16.02.2021, o persoana a sesizat la numarul de urgenta 112, faptul ca, pe strada Brailei, pe sensul de mers Tecuci- Galati, s-a format o groapa de mari dimensiuni, pe partea carosabila.A fost anuntat imediat administratorul drumului (Primaria Municipiului Galati) si, in acelasi timp, in zona, a fost directionat un echipaj de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Galati, pentru a asigura desfasurarea circulatiei in siguranta. Politistii au semnalizat groapa prin montarea a doua panouri reflectorizante si prin pozitionarea autospecialei cu rampa pornita, in fata acesteia. In acest context, cei doi politisti care dirijau circulatia, pe axul drumului, ar fi fost acrosati de autoturismul respectiv", transmite IPJ Galati. Cei doi politisti loviti de autoturism au fost transportati la spital, unde au ramas internati pentru investigatii medicale.A fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si se fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor concrete in care s-a produs accidentul.