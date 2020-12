FOTO Un TIR plin cu aluminiu a ajuns de pe autostrada A1 in gardul unei firme. Doi rusi au fost raniti

Accidentul s-a produs in dreptul kilometrului 30 al Autostrazii A1, pe sensul de mers catre Pitesti."In aceasta seara, pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea masurilor PSI in urma unui accident rutier produs la kilometrul 30 al autostrazii A1, in zona localitatii Palanca.Accidentul s-a produs pe sensul de mers catre Pitesti. In eveniment a fost implicat un autotren incarcat cu aluminiu. La fata locului, pompierii s-au deplasat cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, cu modul de descarcerare.Autotrenul a parasit partea carosabila si a intrat in curtea unei societati comerciale, iar doi cetateni rusi, soferul si rezerva acestuia, au fost raniti si au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SAJ Giurgiu sosite la fata locului", a transmis purtatorul de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Citste si: