Doi tineri din Ilfov, gasiti morti in Vrancea intr-o masina aflata in lanul de porumb. Epava auto, descoperita total intamplator

Cei doi au murit in urma unui accident care pare sa fi avut loc noaptea trecuta, masina fiind descoperita abia marti seara de un localnic care lucra in zona.Potrivit IPJ Vrancea, marti seara, un apel la 112 a anuntat ca in afara partii carosabile, intr-un lan de porumb, este un autoturism rasturnat pe cupola, iar in masina par a fi 2 persoane decedate, incarcerate.La fata locului s au deplasat pompierii militari din cadrul Sectiei dePompieri Adjud care au intervenit cu o autospeciala de descarcerare si o"Pompierii au actionat la un accident rutier produs pe raza localitatii Ruginesti. Un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile, in interiorul acestuia aflandu-se 2 persoane, care au ramas incarcerate. Echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea victimelor din autoturism. Din nefericire, victimele nu prezentau semne vitale, fiind constatat decesul acestora", au precizat reprezentantii ISU Vrancea.Cei doi barbati gasiti morti in masina au fost identificati, fiind vorba despre doi tineri de 30 si 31 de ani din Ilfov.Surse din randul anchetatorilor sustin ca accidentul ar fi avut loc mult mai devreme de momentul la care a fost facut apelul la 112. Cel mai probabil, accidentul s-a produs in timpul noptii, masina s-a rasturnat pe cupola in lanul de porumb, iar cei doi tineri au ramas incarcerati, decedand.In urma necropsiei, se va stabili cu exactitate ora la care au sfarsit ceidoi tineri din Ilfov.