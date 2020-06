Dosarul KGB despre Cernobal: Inainte de 1986 au existat si alte accidente la reactoare

Ziare.

Volumul in care apar aceste noi informatii, intitulat "Dosarul KGB despre Cernobal. De la constructie pana la accident ", a fost prezentat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) in colaborare cu Institutul memoriei nationale al tarii."Printre documentele incluse in acest volum figureaza rapoarte cu privire la alte accidente produse inainte de aprilie 1986 si transcrierea comunicarilor telefonice din noaptea de 26 aprilie", data dezastrului, indica SBU intr-un comunicat.Volumul mai contine informatii despre inceperea anchetei asupra catastrofei, precum si date despre inceputul construirii sarcofagului de protectie deasupra reactorului avariat.Prezentarea volumului a avut loc in zona de excludere de langa centrala, fiind difuzata online pe site-ul Institutului memoriei nationale al Ucrainei.Potrivit presedintelui institutului, Anton Drobovici, materialele declasificate - in limba ucraineana - ofera detalii suplimentare despre tragedia din 1986 si dezvaluie premise care au anticipat catastrofa si care au fost ascunse de autoritatile sovietice."Aceasta va permite umanitatii sa-si largeasca accesul la adevar despre crimele unui regim totalitar si sa traga invataminte corecte", a mentionat Drobovici.Volumul cu privire la Cernobal cuprinde in total 229 de documente, dintre care multe sunt publicate pentru prima oara.Potrivit datelor oficiale, explozia produsa la reactorul nr.4 al centralei de la Cernobal la 26 aprilie 1986 a dus la dispersarea a circa 200 de tone de materiale cu o radioactivitate de 50 de milioane de curie, echivalentul a 500 de bombe atomice similare celei folosite la Hiroshima.