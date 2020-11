Doua comune din judetul Ilfov intra in carantina de la ora 22.00. Ambele au depasit rata de infectare de 10 cazuri la mia de locuitori

"Institutia Prefectului - Judetul Ilfov informeaza cu privire la faptul ca pentru comuna Berceni se instituie masura de carantina zonala, in urma emiterii Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat dr. Raed ARAFAT", a transmis, joi, Prefectura IlfovDe asemenea, institutia a anuntat ca intra in carantina, tot de la ora 22.00, comuna Clinceni, ordinul fiind semnat de seful DSU."Conform Ordinului sefului DSU cu nr. 4660013 din 18.11.2020 privind instituirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni, cu satul apartinator Berceni, judetul Ilfov, masura se instituie incepand cu data de 19.11.2020, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile. Conform Ordinului sefului DSU cu nr. 4660012 din 18.11.2020 privind instituirea masurii de carantinare zonala pentru comuna Clinceni, cu satele apartinatoare Clinceni, Olteni si Ordoreanu, judetul Ilfov, masura se instituie incepand cu data de 19.11.2020, ora 22:00, pentru o perioada de 14 zile", a mai transmis Prefctura Ilfov.Masurile au fost propuse ca urmare a faptului ca, in localitatea Berceni, rata de incidenta cumulata calculata la data de 18.11.2020 pentru ultimele 14 zile a atins valoarea de 10,11/1.000 locuitori.Mai exact, din populatia totala de 9.395 de locuitori, numarul de cazuri confirmate cu infectare SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile (fara cazuri din focare) a fost de 95 de persoane.In localitatea Clinceni, rata de incidenta cumulata calculata la data de 18.11.2020 pentru ultimele 14 zile a atins valoarea de 10,03/1.000 locuitori. Mai exact, din populatia totala de 7.475 de locuitori, numarul de cazuri confirmate cu infectare SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile (fara cazuri din focare), a fost de 75 de persoane.