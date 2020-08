UPDATE Doua fetite de 5 si 7 ani, ranite intr-un accident provocat de un motociclsit. Conducatorul motocicletei a murit

UPDATE: Motociclistul implicat in accident a murit. In ciuda eforturilor facute de medici, barbatul de 65 de ani nu a mai putut fi salvat."Un barbat de 65 de ani conducea o motocicleta pe DJ 691 dinspre Timisoara spre Fibis, iar la un moment dat intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza intrand in coliziune cu un autoturism condus din sensul opus de mers de catre un barbat de 38 de ani. In urma impactului motociclistul a fost ranit grav, iar doua fetite de 5 si 7 ani,pasagere in autoturism au fost si ele ranite si transportate la spital", au transmis reprezentantii IPJ Timis.Cercetarile continua pentru stabilirea conditiilor exacte in care a avut loc accidentul.