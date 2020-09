Doua masini s-au ciocnit frontal pe E58, in judetul Suceava. Accidentul grav s-a produs pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme, iar in urma impactului trei persoane au fost ranite, una dintre acestea ramanand incarcerata.La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD , iar in sprijinul acestora au ajuns doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), circulatia a fost oprita temporar pe ambele sensuri ale DN 17 (E58), la intrarea in localitatea Prisaca Dornei dinspre municipiul Campulung Moldovenesc.