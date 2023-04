Accidentul de munca de la Baneasa din 2009: Doua persoane, trimise in judecata

Doua persoane au fost trimise in judecata pentru ucidere din culpa in dosarul accidentului de la Pasajul Baneasa din mai 2009, in care trei muncitori si-au pierdut viata dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste ei, anunta Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1.

In acest caz, procurorii au dispus trimiterea in judecara in stare de liberatate a lui Olarica Niculae, sef de santier in momentul in care a avut loc tragedia, si a lui Lupan Cristinel, unul dintre muncitorii surprinsi de alunecarea malului de pamant, arata un comunicat al Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, remis Ziare.com.

Cei doi sunt acuzati pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.

"Din probele administrate in cursul urmaririi penale, a rezultat ca pe 22.05.2009, in timpul lucrarilor de constructii la obiectivul "Realizare pasaj inferior DN1" Baneasa, sectorul 1, Niculae Olarica - sef de santier la respectivul moment in cadrul Sc M I Srl Bragadiru - a organizat desfasurarea operatiunilor de montare a conductelor de canalizare fara luarea masurilor de siguranta in ceea ce priveste sprijinirea taluzelor verticale ale excavatiei impuse atat in proiectul de executie cat si de normele legale in vigoare.

In aceste conditii s-a creat o stare de pericol grav si iminent de accidentare ce a condus la prabusirea peretilor verticali ai santului executat pe santier cu consecinta decesului a trei angajati ai SC M I SRL", precizeaza comunicatul.

Ads

O posibila cauza accidentului de la Pasajul Baneasa

Totodata s-a retinut ca muncitoroul Cristinel Lupan, angajat al SC M I SRL, impreuna cu cei trei colegi care si-au pierdut viata, prin actiunea directa si voluntara de inlaturare a sprijinirilor locale a creat o stare de pericol grav si iminent de accidentare, producandu-se consecintele aratate mai sus.

Dosarul in acest caz a fost trimis spre competenta solutionare Judecatoriei Sectorului 1.

Supravietuitorul accidentului de la Baneasa: Pompierii sapau intr-un loc gresit

Trei oameni si-au pierdut viata, anul trecut, dupa ce un mal de pamant de la pasajul Basarab, unde acestia lucrau, a cazut peste ei. Un muncitor a supravietuit.