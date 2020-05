Doua tramvaie s-au ciocnit in Capitala: Sapte persoane au fost ranite

Ziare.

In urma incidentului, sapte persoane au fost ranite, avand leziuni minore, informeaza ISU Bucuresti Ilfov.La fata locului au intervenit 4 echipaje SMURD si o autospeciala pentru victime multiple.In urma evaluarii medicale s-a decis ca trei pacienti sa fie transportati la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni". De asemenea, 2 persoane ranite vor fi transportate la spitalul Sfantul Ioan si inca doua la Spitalul Universitar.Intrebarea este: de ce s-a ajuns intr-o astfel de situatie? E lesne de inteles ca, in mod normal, tramvaiele n-ar trebui sa ajunga in situatia de a circula atat de aproape unul de altul.Potrivit surselor consultate de, cauza ar fi o problema la macaz.Pe de alta parte, jurnalistii de la Digi 24 spun ca e probabil ca unul dintre vatmani (adica acela care conducea tramvaiul de pe Linia 7) sa fi uitat sa schimbe macazul. In acest fel, respectivul tramvai a ajuns pe calea de rulare prea aproape de tramvaiul de pe Linia 11, care circula din sens opus.Pana la acest moment, STB nu a comunicat, oficial, nicio informatie privind cauzele accidentului.Potrivit informatiilor obtinute pe surse de, insa, multe dintre sistemele care ar trebui sa permita schimbarea automata a macazurilor sunt, de fapt, defecte.Iar asta inseamna ca vatmanul trebuie sa opreasca tramvaiul si sa schimbe macazul manual. Iar daca uita, se poate ajunge intr-o astfel de situatie nedorita.Vom reveni cu amanunte legate de acest accident, pe masura ce autoritatile vor face publice noi detalii.A.G., G.K.