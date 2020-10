UPDATE Doua tramvaie s-au ciocnit in zona Razoare. Trei persoane - transportate la Spitalul Universitar

Brigada Rutiera precizeaza ca, in jurul orei 15,45, a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe Soseaua Progresului."Conducatorul unui tramvai a lovit in spate un alt tramvai care se afla oprit in statie, pentru imbarcarea/ debarcarea pasagerilor. In urma accidentului rutier, trei persoane au fost ranite si transportate la spital pentru ingrijiri medicale", informeaza Brigada Rutiera.Conform sursei citate, in continuare se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier.Traficul tramvaielor pe sensul de mers dinspre Calea 13 Septembrie catre bd. Timisoara a fost restrictionat pe parcursul efectuarii cercetarii la fata locului.Ambii conducatori de tramvaie au fost testati, rezultatul fiind negativ.In prezent, conform BPR, circulatia tramvaielor a fost reluata.