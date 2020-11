Doua victorii si doua infrangeri pentru romani, in prima zi a Europenelor de cadeti

La cat. 54 kg, Daniel Girleanu l-a invins la puncte in primul tur pe polonezul Artur Proska (4-1) si va boxa in sferturi cu croatul Marko Vuckovic, pe 28 noiembrie. Daniel Girleanu este fratele mai mic al lui Cosmin Girleanu, singurul boxer roman calificat la JO de la Tokyo.Alin Bernardt s-a calificat in sferturile cat. 70 kg, in urma unei victorii la puncte (3-2) in fata estonianului Makar Vdovitsenko. Bernardt va lupta in sferturi contra moldoveanului Andrei Redca, pe 29 noiembrie.La 57 kg, Luis Camen a pierdut la puncte (1-4) in primul tur in fata francezului Marwan Mouflih. Alexandru Buleu a fost invins la puncte (0-5) de rusul Ivan Tihonov in primul tur la cat. 63 kg.La cat. 46 kg, Ionut Pavel va boxa joi 26 noiembrie cu albanezul Ariol Zeneli, in sferturile de finala. Tot direct in sferturi va evolua si Saly Palapiuc, pe 27 noiembrie, la cat. 48 kg, contra rusului Denis Valiulin. In limitele cat. 50 kg, Angelo Covaci il va infrunta in primul tur pe cehul Robin Tokar, pe 26 noiembrie. Ionut Chiriac va intra direct in sferturi la cat. 52 kg, pe 27 noiembrie, impotriva ucraineanului Anatoli Iem. La cat. 60 kg, Dorulet Tiu va evolua in sferturi, pe 29 noiembrie, impotriva invingatorului dintre rusul Boris Eroskin si sarbul Radomir Jovanovic. La cat. 66 kg, Adrian Gheorghe va boxa in primul tur contra sarbului Uros Milosevic, pe 26 noiembrie. Daniel Bratu va intra direct in sferturile cat. 75 kg, pe 26 noiembrie, cand va da piept cu lituanianul Justas Jocius. Rares Stoiculescu va evolua de asemenea direct in sferturile cat. 80 kg, pe 28 noiembrie, adversarul sau urmand sa fie sarbul Masan Nikcevic sau ucraineanul Djamal Kuliev. Florin Ionita va urca in ring pe 26 noiembrie, in primul tur la cat. +80 kg, contra polonezului Olaf Pera.La feminin, Emilia Dragan o va infrunta pe rusoaica Renata Mingalimova in sferturi la cat. 46 kg, pe 28 noiembrie. In sferturi va evolua si Ana Romantov, la cat. 48 kg, pe 28 noiembrie, impotriva ucrainencei Irina Melnik. La cat. 54 kg, Margareta Hidigan va boxa in sferturi cu Dragana Jovanovic (Serbia), pe 28 noiembrie. La 57 kg, Nicoleta Banciu isi va incrucisa manusile cu ucraineanca Tatiana Dovgal, pe 27 noiembrie, in sferturile de finala. Andra Sebe are asigurata medalia de bronz la cat. 60 kg, fiind una dintre cele trei participante, iar pe 30 noiembrie o va infrunta in semifinale pe Anastasia Kramarenko (Ucraina). Si Alina Cretu are asigurata medalia de bronz la cat. 66 kg, urmand sa lupte in semifinale cu rusoaica Anastasia Demurcian, pe 1 decembrie. Semifinalista este si Maria Cimpoeru, la cat. 75 kg, urmand sa o infrunte pe poloneza Oliwia Czerwinska, pe 1 decembrie, in penultimul act. Maria Botica va evolua in semifinalele cat. +80 kg contra ucrainencei Polina Cernenko, pe 1 decembrie.Romania participa cu 21 de sportivi la Europenele de cadeti, 13 la masculin si 8 la feminin.