Durere in familia femeii care a murit arsa de vie intr-un accident rutier la Orsova: "Sora mea si-a pierdut viata. Am venit cat am putut de repede"

Persoanele decedate sunt o femeie si un barbat. Autoturismul se afla proiectat pe marginea drumului, in apropiere de gara Orsova. Soferul tirului este un cetatean croat."Sora mea si-a pierdut viata. Am venit cat am putut de repede. De abia cumparasera masina.", a spuns, cu lacrimi in ochi, fratele uneia dintre victime , conform actualmehedinti.ro Politistii au anuntat ca sunt efectuate cercetari pentru determinarea imprejurarilor producerii evenimentului rutier.