Elicopter prabusit in Sibiu, opt morti: Dosar penal pentru ucidere din culpa

Procurorii militari au deschis dosar penal in cazul elicopterului prabusit vinerea trecuta in judetul Sibiu, dispunand inceperea urmaririi penale in rem pentru neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate in munca, precum si pentru ucidere din culpa.

Cauza este instrumentata de doi procurori militari de la Parchetul General si doi de la Parchetul de pe langa Tribunalul militar Cluj, se arata intr-un comunicat remis presei de Ministerul Public.

Locul accidentului a fost cercetat timp de doua zile.

Elicopter prabusit in Sibiu: 8 morti, epava - un morman de fiare si cenusa

"Aceasta activitate a fost incheiata la data de 22 noiembrie 2014, cand, dupa efectuarea unei noi verificari amanuntite a zonei, s-a procedat la degajarea acesteia si la ridicarea elementelor componente ale epavei care au fost transportate la o unitate militara din Campia Turzii.

De asemenea, au fost efectuate autopsiile medico-legale si, in urma expertizei genetice judiciare (fiind prelevate probe A.D.N. atat de la rudele de gradul I ale militarilor decedati, cat si de la acestia), a fost stabilita identitatea persoanelor decedate", se mai arata in comunicatul citat.

In plus, au fost identificati 7 martori care au fost audiati de catre procurorii militari.

Elicopter militar prabusit in Sibiu: Marturiile unui salvator

Ads

Urmarirea penala pentru cele trei infractiuni a fost inceputa in rem, adica fata de fapta in sine, nefiind puse sub invinuire persoane sau institutii, urmand ca dupa realizarea expertizei tehnice a epavei si finalizarea audierilor sa se dispuna noi masuri.

Un elicopter in care se aflau zece militari s-a prabusit, vineri dimineata, in judetul Sibiu, intr-o zona impadurita din localitatea Malancrav.

Opt militari au murit, iar doi au fost raniti, potrivit ministrului Apararii, Mircea Dusa, care s-a deplasat la locul acidentului, alaturi de vicepremierul Gabriel Oprea.