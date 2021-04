"Serviciul Public Judetean Salvamont Alba a intervenit in zona Domeniului Schiabil Sureanu pentru acordarea primului ajutor unei persoane de sex feminin, care s-a accidentat in urma ciocnirii cu un alt schior ", a anuntat salvamontistul Claudiu Costea.Potrivit acestuia, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral si unul facial. Ea a fost evacuata si transportata la spital cu un elicopter SMURD trimis de la Targu Mures.Sezonul de schi se inchide duminica la Domeniul Schiabil Sureanu, amplasat in Muntii Sebesului, la o altitudine care depaseste si 2.000 de metri.