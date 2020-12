Europarlamentarul Dragos Benea, accidentat grav, in timp ce se afla pe bicicleta. "Am avut ghinion si noroc in aceeasi fractiune de secunda!"

Intreaga poveste a fost postata pe pagina sa de Facebook , insotita de cateva imagini."Am avut ghinion si noroc in aceeasi fractiune de secunda! Domnilor soferi , oferiti respect ciclistilor pentru ca nu sunteti singuri pe strazi! In aceasta dimineata, in jurul orei 10.50, deplasandu-ma pe bicicleta pe raza comunei Garleni (sat Lespezi), am fost victima unui incident rutier cauzat de un conducator auto imprudent, care mi-a taiat calea fara sa se asigure in vreun fel. Pentru a evita o coliziune cu consecinte potential nefaste, am degajat dreapta instantaneu, intrand in coliziune cu o masina parcata regulamentar.In urma impactului, stergatorul lunetei mi-a provocat o taietura deasupra arcadei stangi. Precizez ca rulam echipat corespunzator, cu casca de protectie si echipament reflectorizant adecvat", a povestit Dragos Benea.Politicianul a mai precizat ca a sunat la 112 si a anuntat incidentul.Citeste si: