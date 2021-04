Femeia care a accidentat mortal doua fete, trimisa in judecata. Procurorii au stabilit ca avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool pur in sange

Ea este acuzata de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, procurorii au dispus trimiterea in judecata a unei persoane cercetate sub masura preventiva a arestului la domiciliu sub aspectul savarsirii in concurs real a infractiunilor de ucidere din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante."In fapt, s-a retinut ca la data de 27 februarie, in jurul orelor 15,35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, dinspre Str. Gherghitei catre Str. Mentiunii, avand o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool pur in sange, iar cand a ajuns la intersectia cu Str. Mentiunii a pierdut controlul asupra directiei de mers, accelerand in loc sa franeze, si a patruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoana vatamata in varsta de 6 ani si o persoana vatamata in varsta de 20 de ani, acestea din urma aflandu-se asezate pe bordura, a rupt stalpul de beton de sustinere a iluminatului public si s-a oprit in gardul imobilului cu nr. 176", se precizeaza in comunicatul citat.