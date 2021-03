Femeia care a lovit mortal doua persoane pe o strada din Bucuresti a fost eliberata din arest. Ce masura au dispus judecatorii

Femeia de 57 de ani aflata la volanul masinii Mercedes care a provocat sambata, 27 februarie, un accident rutier extrem de grav a fost retinuta preventiv pentru 24 de ore in cursul zilei de luni, 1 martie Soferita a contestat decizia, iar judecatorii au decis s-o elibereze din arest si s-o plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile. ccidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe strada Mentiunii din Sectorul 2 , unde femeia de 57 de ani a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp care s-a prabusit. Din impact, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete care se aflau pe trotuar.Fetita de 6 ani si-a pierdut viata inainte de a ajunge la Spitalul Floreasca, iar fata de 21 de ani a fost transportata la Spitalul Grigore Alexandrescu, insa nu a mai putut fi salvata, avand rani extrem de grave.In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.