Femeia care a accidentat mortal doua fete care stateau pe trotuar, plasata in arest la domiciliu

Procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei, insa Judecatoria Sectorului 2 a respins saptamana trecuta propunerea si a lasat-o pe femeie in libertate sub control judiciar.Ulterior, Parchetul a atacat decizia, iar Tribunalul Bucuresti a dispus, marti, plasarea femeii in arest la domiciliu pentru 30 de zile.Pe 27 februarie, o femeie de 57 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea pe o strada in zona Andronache din Capitala, a lovit un stalp, care s-a prabusit, dupa care masina a fost proiectata pe trotuar, unde a accidentat mortal o fetita de 6 ani si o fata de 20 ani. Cele doua victime au fost transportate de urgenta la spital, insa nu au mai putut fi salvate.Imediat dupa accident femeia de la volan a fost agresata de rudele fetelor accidentate, fiind transportata si ea la spital. De asemenea, si sotul femeii, aflat pe scaunul din dreapta de langa sofer, a fost scos din masina de multimea furioasa si a fost batut.In declaratia data la Politie, soferita ar fi spus ca are permis de conducere de mai multa vreme, insa nu conduce constant si nu avea experienta pe o masina avand cutie automata de viteze. In acea zi s-ar fi urcat la volan pentru ca sotul ei consumase bauturi alcoolice. La un moment dat, ar fi incurcat pedalele masinii si ar fi apasat pe acceleratie in loc de frana, ajungand cu masina pe trotuar, unde le-a accidentat mortal pe cele doua fete.Ea a declarat ca nu a consumat bauturi alcoolice, insa a refuzat sa fie testata cu aparatul etilotest, astfel incat i s-au prelevat probe biologice. Conform rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie de 0,67 grame la mie, la trei ore dupa producerea accidentului.