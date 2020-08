Fiul judecatoarei Elena Dafinescu din Gorj, suspectat ca a accidentat mortal o femeie apoi a fugit de la locul accidentului

S-a predat la Politie

Potrivit gorjonline.ro , autorul accidentului ar fi Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Elena Dafinescu de la Judecatoria Novaci, retinut, la finele anului trecut, pentru viol.Potrivit unor surse, femeia accidentata mortal lucra ca si cofetar la cofetaria fratelui sau din Novaci si, aseara, in jurul orelor 22,00, se deplasa pe marginea strazii, impreuna cu fiul sau, in varsta de 16 ani."La data de 19 august a.c., politisti din cadrul Politia Orasului Novaci au fost sesizati prin apelul 112, cu privire la faptul ca pe raza orasului Novaci a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima, autorul parasind locul faptei.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa de cercetare, constatandu-se faptul ca in urma evenimentului rutier a rezultand ranirea unei femei, de 52 de ani, din orasul Novaci, aceasta fiind transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, ulterior medicii constatand decesul acesteia.In continuare activitatilor desfasurate a fost identificat autoturismul implicat in producerea evenimentului rutier, cat si persoana banuita ca l-ar fi condus, respectiv un tanar, de 25 de ani, din orasul Novaci, politistii continuand cercetarile in vederea depistarii autoturismului si a conducatorului auto", a transmis Politia.In cursul acestei dimineti, tanarul s-a prezentat la Politia Orasului Novaci, in prezent fiind in custodia anchetatorilor, urmand a fi dispuse masurile legale.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului faptei, mai transmite IPJ Gorj.Barbatul a fost testat anti alcool si, dupa aproape 12 ore de la producerea accidentului, inca mai prezenta urme de alcool."Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o concentratie de 0.05 mg/l alcool pur in aerul expirat, urmand a fi recoltate probe biologice", potrivit IPJ Gorj. Potrivit portalului instantelor , Elena Dafinescu este presedintele Judecatoriei Novaci.