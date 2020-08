FOTO Accident groaznic in fata Garii Orsova: doi oameni au ars de vii, dupa ce masina lor a luat foc. Autoturismul s-a aprins dupa impactul cu un TIR

Foto:ISU Caras Severin

In urma unei coliziuni dintre un autoturism si un TIR, autoturismul a fost cuprins de un incendiu , rezultand doua persoane decedate.Persoanele decedate sunt o femeie si un barbat. Autoturismul se afla proiectat pe marginea drumului, in apropiere de gara Orsova. Soferul tirului este un cetatean croat.Urmeaza sa se stabileasca identitatea celor doua victime , in conditiile in care autoturismul este inmatriculat pe numele altei persoane.Sunt efectuate cercetari pentru determinarea imprejurarilor producerii evenimentului rutier.