FOTO Accident rutier extrem de grav in Harghita. Doua autocamioane s-au ciocnit frontal, iar unul dintre soferi a murit

Doua camioane s-au ciocnit frontal in jurul orei 7.30, pe DN13B Gheorgheni-Praid, in zona localitatii Joseni, din judetul Harghita. Unul dintre soferi a murit pe loc, prins in cabina transformata intr-un morman de fiare, iar celalalt a fost scos in viata de salvatorii de la ISU si transportat de urgenta la spital.ISU Harghita a anuntat ca doua persoane au ramas incarcerate dupa impact, unul dintre soferi fiind gasit mort de echipele de prim ajutor care au sosit la fata locului. Presa locala a publicat mai multe imagini cu masinile avariate in urma impactului violent "Unul dintre soferi a suferit leziuni incompatibile cu viata, iar celalalt sofer ranit a fost extras din autovehicul, i s-a acordat primul ajutor calificat la fata locului; a fost preluat si transportat la Spitalul Municipal Gheorgheni, pentru ingrijiri medicale de specialitate", au transmis pompierii din Harghita.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 13B Gheorgheni-Praid, in zona localitatii Joseni, judetul Harghita. Din imaginile publicate de Szekelyhon.ro, reiese ca vizibilitate in zona era afectata de ceata.