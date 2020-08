FOTO Accident rutier foarte grav la Oituz, judetul Covasna. Doi morti si trei raniti grav dupa o ciocnire intre un autoturism si un TIR

Cauza accidentului este neadaptarea vitezei in curba, potrivit IPJ Covasna."La data de 16.08.2020, in jurul orelor 13.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca pe DN 11, la km 88, in afara localitatii Oituz, a avut loc un accident de circulatie din care a rezultat vatamarea grava a mai multor persoane.Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a constatat faptul ca un barbat de 31 ani, a condus un autoturism pe DN11 din directia Oituz catre Onesti, iar in dreptul km 88 nu a adaptat viteza intr-o curba usoara la stanga, a patruns pe sensul opus de circulatie intrand in coliziune lateral-dreapta cu o autoutilitara care tracta o semiremorca condusa din sensul opus de un barbat de 40 de ani.In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului autoturismului si a pasagerei, o femeie de 50 de ani, aflata pe locul din dreapta fata in autoturism si ranirea grava a unei femei de 26 de ani si a doua minore de 5 ani, respectiv de 11 luni, toate trei fiind pasagere pe locul din spate in autoturism", arata IPJ Covasna.Conducatorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ. Ulterior, la o unitate medicala i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetarile vor fi continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.