FOTO Femeie ranita grav in urma unui accident rutier produs pe DN1 intre un TIR si doua autoturisme

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Detasamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, cu doua autospeciale si un echipaj de descarcerare, pentru acordare prim ajutor victimelor unui accident rutier produs in localitatea Oiejdea.In accident au fost implicate doua autoturism si un TIR ce transporta paleti de lemn, au mentionat reprezentantii ISU, care au adaugat ca o femeie, pasagera intr-un autoturism, a ramas incarcerata."Victima acuza dureri la nivelul membrelor inferioare si la nivelul coloanei cervicale. Persoana incarcerata a fost extrasa din autoturism si a fost predata la ambulanta SAJ, in stare constienta", au precizat cei de la ISU.In total au fost trei raniti , din care doar victima descarcerata a fost transportata la spital.La randul sau, Politia a informat ca, in urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN1 pe raza localitatii Oiejdea.