FOTO O femeie de 54 de ani si-a pierdut viata in urma unui accident intre un autotren si o autoutilitara

"Din primele date de la fata locului este vorba de o coliziune intre un autocamion de mare tonaj condus pe Soseaua Nordului spre Calea Eroilor de catre un sofer de 26 de ani, din Ialomita si autoutilitara care circula din sens opus, la volanul careia era un conducator auto de 57 de ani, din Bucuresti.In urma impactului, vehiculele implicate in accident au fost proiectate in afara partii carosabile.Accidentul s-a soldat cu decesul pasagerei din autoutilitara, o femeie in varsta de 54 de ani, de asemenea din Bucuresti.In cauza se va intocmi dosar penal iar politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", a transmis Inspectoratul de Politie Buzau.