FOTO Un sofer a lovit mortal o femeie, a fugit de la locul accidentului si a abandonat masina. Unde a fost gasit autoturismul

Accidentul a avut loc marti in jurul orei 7.30, atunci cand soferul in varsta de 34 de ani a lovit o femeie care traversa strada printr-un loc nepermis. Corpul femeii a fost aruncat intr-un sant, dupa impactul cu masina soferul fugind de locul accidentului.Medicii sositi la fata locului nu au mai putut ajuta victima, o femeie in varsta de 65 de ani din localitatea ieseana Madarjac.Politistii au gasit autoturismul marca Mitsubishi pe un camp din localitatea Breazu, cu numerele de inmatriculare scoase si aruncate in masina.Soferul n-ar fi fost sub influenta alcoolului in momentul producerii accidentului. Politistii spun ca, cel mai probabil, motivul pentru care a fugit este ca s-a speriat.