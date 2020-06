UPDATE Galati: Un copil de 14 ani a murit dupa ce a intrat cu bicicleta intr-un gard

Ziare.

Un baiat de 14 ani din Galati a murit, marti, in urma unui accident de bicicleta. Potrivit primelor informatii, baiatul circula cu bicicleta pe strada Uzina de Apa din Galati cand a pierdut controlul bicicletei, a iesit de pe drum si a intrat in plin intr-un gard de pe marginea drumului. In urma ranilor suferite, baiatul de 14 ani a murit.