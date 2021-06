Accident teribil de circulatie in Bucuresti: o masina scapata de sub control a lovit un alt autovehicul si o statie de autobuz. La volan s-ar fi aflat actorul George Mihaita

Potrivit Politiei, un sofer in varsta de 72 de ani, care se deplasa pe bulevardul Basarabia, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autovehicul stationat, lovind totodata si refugiul STB Surse din politie arata ca soferul ar fi actorul de teatru si cinema George Mihaita. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 21.20, la cativa zeci de metri distanta de intrarea pe Arena Nationala.In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la INML pentru recoltarea de probe biologice.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.