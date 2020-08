Gorj: Minor decedat intr-un accident. Soferul nu avea permis si era sub influenta alcoolului

Potrivit sursei citate, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar de 28 de ani, din comuna Aninoasa, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Plopsoru, din directia orasului Rovinari catre orasul Filiasi, intr-o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare parasind partea carosabila si a lovit un cap de pod si un autoturism parcat in afara partii carosabile.In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto si decesul tanarului de 15 ani, din municipiul Petrosani, pasager pe scaunul dreapta fata al autoturismului.Conducatorul auto a parasit locul accidentul, fiind identificat de politisti in apropierea producerii evenimentului rutier, iar cu ocazia testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 0,74 mg/l alcool pur in aerul expirat, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.De asemenea, cu ocazia verificarilor efectuate de politisti a reiesit faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis.