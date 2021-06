Grav accident de circulatie in judetul Giurgiu. Trei persoane ranite au fost transportate la spital in Bucuresti

O femeie a fost gasita incarcerata de salvatorii sositi la fata locului."ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara, prin 112, sa intervina in localitatea Bolintin Vale in urma producerii unui accident rutier. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal si Garzii de Interventie Mihailesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si doua ambulante SAJ. Echipajele de interventie au constatat ca accidentul a avut loc intre doua autoturisme in care se aflau trei persoane", a precizat purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Potrivit acesteia, o femeie, in varsta de 27 de ani, pasagera intr-unul din autoturisme, a fost gasita incarcerata si a fost extrasa de pompieri din autoturism cu ajutorul accesoriilor de descarcerare. Atat aceasta, cat si soferul masinii, un barbat in varsta de 31 de ani erau constienti. In stare de constienta era si soferul celeilalte masini, o femeie in varsta de 50 de ani, ea avand nevoie de ingrijiri medicale. oate persoanele implicate in accident au fost transportate de echipajele SAJ la spitale din Bucuresti, a precizat sursa citata.In continuare, echipajele de pompieri asigura masurile PSI si actioneaza pentru sablarea carosabilului, astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta.