Grav accident de circulatie in judetul Timis. O femeie a murit pe loc

"In data de 27.06.2021, la ora 11.10, in urma apelului primit pe SNUAU 112, am fost anuntati despre producerea unui accident rutier pe Autostrada A1, km 512, in dreptul localitatii Ortisoara, intre doua autoturisme, o persoana incarcerata.A fost alertat Punctul de Lucru Pischia si Detasamentul 1 de Pompieri Timisoara si trimiterea la locul interventiei a urmatoarelor forte si mjloace: o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru Descarcerare, o autospeciala APIC de prima interventie , o ambulanta SMURD tip B, o ambulanta SAJ Timis cu medic", potrivit ISU Timis.De asemenea, a fost alertat si elicopterul SMURD."La sosirea la locul interventiei, dupa efectuarea recunoasterii, s-au constatat urmatoarele: In accident au fost implicate 3 persoane, iar accidentul s-a produs intre doua autoturisme implicate in coliziune. O persoana de sex feminin este incarcerata si decedata, din pacate, prezentand leziuni incompatibile cu viata. S-a procedat la extragerea victimei din autoturism.Din celelalte 2 persoane in viata, una are nevoie de ingrijiri medicale", informeaza sursa citata.