Grav accident de circulatie in Gorj. O persoana a murit, iar alte doua sunt ranite

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, la fata locului au intervenit doua autospeciale pentru descarcerare si un echipaj SMURD de la Detasamentul de Pompieri Targu-Jiu, precum si doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj."In urma cu putin timp am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un grav accident de circulatie produs pe raza localitatii Scoarta, satul Campu Mare, in care au fost implicate doua autovehicule. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru descarcerare si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj, care au constatat ca, in urma impactului, au rezultat. Una dintre victime nu prezenta semne vitale. In ciuda eforturilor depuse de echipajele de interventie , medicul sosit la fata locului a declarat decesul. Celelalte doua victime au suferit leziuni multiple si au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Targu Jiu", a spus Florin Chisim.Politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier.