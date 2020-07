UPDATE Grav accident de ski jet. Un barbat de 35 de ani a murit. Tanara care il insotea a fost salvata

UPDATE Potrivit news.ro, in accidentul de ski jet din Giurgiu a murit un barbat de 35 de ani, iar o tanara de 30 de ani a fost salvata, fiind dusa la mal constienta. Aceeasi sursa mai arata ca pentru cautarea celor doi a fost nevoie de interventia scafandrilor."O femeie de aproximativ 30 de ani a fost salvata si adusa la mal, constienta. Barbatul de aproximativ 35 de ani a fost gasit la aproximativ 200 de m de skijet-ul cu care se aventurau, inconstient, cu capul in apa. Imediat s-au inceput manevrele de resuscitare, insa fara rezultat, barbatul fiind declarat decedat", a transmis ISU Giurgiu, potrivit news.ro.Stirea initialaPotrivit primelor informatii, ski jet-ul pe care se aflau doua persoane s-a rasturnat pe Canalul Plantelor din Giurgiu. In urma accidentului o persoana a murit, iar alta a fost ranita.