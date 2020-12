Grav accident feroviar in judetul Teleorman. Exista suspiciuni ca mecanicul de locomotiva era beat

Accidentul a avut loc pe sectia de cale ferata 909 Alexandria - Rosiorii de Vede, in zona localitatii Plosca. Potrivit primelor informatii, trenul Regio 9370, care se deplaseaza pe relatia Alexandria - Rosiorii de Vede, a acrosat, la o trecere la nivel cu calea ferata, un autoturism in care se afla un barbat de 42 de ani, care a decedat si sotia sa, de 47 de ani, care a fost grav ranita.Din datele Ziare.com, mecanicul de locomotiva s-ar fi aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Ancheta continua.