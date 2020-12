Grav accident in Braila. Doua persoane au murit, dupa ce un autobuz s-a rasturnat. Traficul este intrerupt

Accidentul a avut loc pe DN2B Buzau - Braila, in localitatea Caldarusa, pe fondul unei patrunderi pe contrasens, potrivit unui comunicat al Politiei."In judetul Braila a avut loc un grav accident rutier in care au fost implicate un autobuz in care se se aflau trei persoane, un autoturism si un autocamion. Cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma impactului deosebit de violent, autobuzul a iesit in afara partii carosabile, s-a rasturnat, doua persoane decedand pe loc, iar alte doua sunt ranite si primesc investigatii medicale. Traficul ramane oprit pe ambele sensuri", a declarat Comisar sef Catalin Bocai, de la centrul Infotrafic, intr-o declaratie telefonica pentru Digi24.Traficul este oprit pe ambele sensuri pentru a permite efectuarea cercetarii la fata locului. Pentru DN2 nu exista rute ocolitoare.