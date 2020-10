Un microbuz in care se aflau sapte persoane, implicat intr-un accident rutier. Sase oameni au ajuns la spital

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu au interventi, vineri noapte, la un accident rutier ce a avut loc pe DN 5, in zona Alidora, sensul de mers spre Giurgiu. Acolo s-au deplasat o autospeciala pentru transport personal si victime multiple, o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare si 5 ambulante SAJ.In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, si un microbuz, in care erau 7 persoane.Echipajul ISU a acordat ingrijiri medicale unei pasagere, in varsta de aproximativ 23 de ani, pe care au transportat-o la UPU Giurgiu. Alte 5 persoane au fost preluate de ambulantele SAJ si, ulterior, transportate la spital.De asemenea, pompierii au intervenit si pentru inlaturarea pericolului de incendiu , fiind deconectate bornele bateriilor.